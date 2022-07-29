Вайсфельд о составе СКА: «В Петербурге собран хоккейный генофонд страны. Прорыва можно ждать от многих»

считает, что в собран хоккейный генофонд России.

– Как вы расцениваете нынешний состав СКА? С учетом ухода ряда ведущих хоккеистов, можно ли говорить, что он стал намного слабее, по сравнению с предыдущим сезоном?

– В последние годы СКА борется за трофей, и нынешний состав позволяет ему ставить те же цели. Понятно, что теоретически можно обсуждать: стала команда слабее или сильнее. Но надо смотреть и на составы конкурентов – у них тоже есть потери.

– От кого из молодежи СКА ждать прорыва в следующем сезоне?

– Слово прорыв говорит само за себя – ты же никогда его не ждешь. Это происходит неожиданно. Кто-то резко прибавляет, кто-то наоборот – останавливается.

Опять-таки, чисто теоретически, в СКА сейчас очень много молодых игроков, от которых можно ждать прорыва. Фактически в Петербурге собран хоккейный генофонд страны. Если кто-то выстрелит, то это особым удивлением не будет, – сказал бывший генменеджер клубов .