Денис Абдуллин: «Ак Барс» провел сверхактивную работу, многие вспомнили локаутный сезон. Но авторитета Знарка хватит на всех!»

поделился ожиданиями от игры в новом сезоне КХЛ.

«Казанский клуб провел в межсезонье сверхактивную работу. Многие даже вспомнили локаутный сезон (2004/05, когда клуб пригласил Ковалева, Ковальчука, Лекавалье, Хабибулина и других игроков НХЛ, но вылетел в первом же раунде плей-офф – прим. Sports.ru).

Но Олег Знарок – тот самый тренер, который не раз доказывал, что умеет работать со звездами и авторитетными хоккеистами.Его авторитета хватит на всех!

Уверен, что он сможет сбалансировать подготовку, и сделать так, чтобы к концовке плей-офф команда подошла в самой оптимальной форме и боролась за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина», – сказал бывший форвард клубов , поигравший и за казанскую команду.