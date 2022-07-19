Денис Абдуллин: «Ак Барс» провел сверхактивную работу, многие вспомнили локаутный сезон. Но авторитета Знарка хватит на всех!»

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Денис Абдуллин поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ. 

«Казанский клуб провел в межсезонье сверхактивную работу. Многие даже вспомнили локаутный сезон (2004/05, когда клуб пригласил Ковалева, Ковальчука, Лекавалье, Хабибулина и других игроков НХЛ, но вылетел в первом же раунде плей-офф – прим. Sports.ru).

Но Олег Знарок – тот самый тренер, который не раз доказывал, что умеет работать со звездами и авторитетными хоккеистами.Его авторитета хватит на всех!

Уверен, что он сможет сбалансировать подготовку, и сделать так, чтобы к концовке плей-офф команда подошла в самой оптимальной форме и боролась за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина», – сказал бывший форвард клубов КХЛ, поигравший и за казанскую команду. 

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