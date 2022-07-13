Плющев о Знарке в «Ак Барсе»: «Подозреваю, будут большие внутренние проблемы. Клавиш много – пианино одно»

оценил перспективы «Ак Барса» в предстоящем сезоне .

– Знарок в своей стилистике – антипод Квартальнова?

– Я бы не сказал. Но люди меняются, и я думаю, Олег понимает, что если он не сможет поставить этому составу глубокий и интеллектуальный хоккей, а станет Квартальновым 2, то результат будет еще хуже.

– Квартальнов постоянно искал общий язык с Зариповым и так его и не нашел. У Знарка могут возникнуть те же проблемы – и не только с Зариповым, но и с Радуловым?

– Там много больших игроков, с которыми надо договариваться. Мне трудно сказать, получилось ли это у Квартальнова, но, судя по игре и по интервью из «Ак Барса», там все время был какой-то дымок. Если это тление не убрать, на результат трудно рассчитывать.

– Что, на ваш взгляд, для Знарка в «Ак Барсе» главное?

– Раздевалка. Есть звездные новички – Шипачев, Радулов, Войнов, есть именитые ветераны – Зарипов, Лукоянов, Бурмистров, есть легионеры. В такой ситуации неизбежно столкновение «эго», претендующих на игровое время в большинстве, равных составах, меньшинстве.

– Как выходить из этой ситуации?

– Искусство тренера – из команды звезд сделать звездную команду. Выбрать правильное направление для развития – и игровое, и внутри раздевалки. Предложить каждому игроку ту роль, которую он примет и исполнит.

Здесь должна быть работа со стороны не только главного тренера, но и его ассистентов. Есть ли у Знарка такая профессиональная тренерская команда – это еще один вопрос.

– Ваш прогноз на сезон «Ак Барса».

– ждет сезон тонкой работы и тонкой настройки. Клавиш в Казани много – пианино одно. И оно способно сыграть красивое хоккейное произведение.

Если говорить о прогнозе, то, подозреваю, у Казани будут большие проблемы, и не внешние, а внутренние. Именно от их решения зависит итоговый результат, – сказал экс-тренер сборной России.