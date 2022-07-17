Юрзинов о большом штабе СКА: «Санкт-Петербург задает новую тренерскую моду. Клубы КХЛ здесь должны брать пример, первым это понял «Ак Барс»

считает, что СКА своим большим штабом задает тренерскую моду в .

– Владимир Владимирович, в начале июля ваше назначение консультантом главного тренера СКА вызвало обсуждения и для кого-то стало сюрпризом. А для вас?

– Знаете, мне интересен новый участок работы, понятны цели. В Санкт-Петербурге в последние годы созданы отличные возможности для хоккейного творчества – и игрокам, и тренерам, и болельщикам. В СКА собрана большая группа талантливых хоккеистов, которым требуется развитие. Постараюсь принести пользу на этом участке работы.

Мне показалось очень интересным то, что в тренерском штабе СКА собраны специалисты всех поколений – и советских, и российских, и, скажем так, энхаэловских. Есть огромный опыт побед в розыгрышах Кубков Гагарина, Стэнли, в чемпионатах СССР.

Сегодня в мире тренерская профессия развивается семимильными шагами, есть огромные возможности благодаря интернету, поэтому нам, тренерам, нужно двигаться очень быстро, чтобы не отстать от прогресса. В Санкт-Петербурге это понимают.

– Как считаете, не перегружен ли тренерский штаб СКА именами?

– На мой взгляд, Санкт-Петербург задает новую тренерскую моду. К сожалению, мы не сохранили традицию тренерских семинаров и тренерских советов – первые не проводятся, вторые стали формальностью. В такой ситуации неизбежным становится создание разносторонних тренерских штабов внутри клуба, в которых идет дискуссия разных поколений и максимально активный обмен мнениями.

На мой взгляд, клубы КХЛ здесь должны брать пример. Первым это понял другой большой клуб – , который накануне привлек Зинэтулу (Билялетдинова – прим. Sports.ru).

Знаете, мне не совсем понятно, почему в роли консультантов сегодня не востребованы, например, , , Сергей Светлов, другие именитые тренеры – в частности большой школы «Динамо».

Эти специалисты имеют огромный опыт работы и в России, и в Европе, их знания необходимы для развития нашей школы, их нельзя терять! – сказал бывший тренер сборной СССР.