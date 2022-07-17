Юрзинов о большом штабе СКА: «Санкт-Петербург задает новую тренерскую моду. Клубы КХЛ здесь должны брать пример, первым это понял «Ак Барс»

Теги Ак Барс СКА Зинэтула Билялетдинов Петр Воробьев Владимир Крикунов Владимир Юрзинов КХЛ Сергей Светлов Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что СКА своим большим штабом задает тренерскую моду в КХЛ.

– Владимир Владимирович, в начале июля ваше назначение консультантом главного тренера СКА вызвало обсуждения и для кого-то стало сюрпризом. А для вас?

– Знаете, мне интересен новый участок работы, понятны цели. В Санкт-Петербурге в последние годы созданы отличные возможности для хоккейного творчества – и игрокам, и тренерам, и болельщикам. В СКА собрана большая группа талантливых хоккеистов, которым требуется развитие. Постараюсь принести пользу на этом участке работы.

Мне показалось очень интересным то, что в тренерском штабе СКА собраны специалисты всех поколений – и советских, и российских, и, скажем так, энхаэловских. Есть огромный опыт побед в розыгрышах Кубков Гагарина, Стэнли, в чемпионатах СССР.

Сегодня в мире тренерская профессия развивается семимильными шагами, есть огромные возможности благодаря интернету, поэтому нам, тренерам, нужно двигаться очень быстро, чтобы не отстать от прогресса. В Санкт-Петербурге это понимают.

– Как считаете, не перегружен ли тренерский штаб СКА именами?

– На мой взгляд, Санкт-Петербург задает новую тренерскую моду. К сожалению, мы не сохранили традицию тренерских семинаров и тренерских советов – первые не проводятся, вторые стали формальностью. В такой ситуации неизбежным становится создание разносторонних тренерских штабов внутри клуба, в которых идет дискуссия разных поколений и максимально активный обмен мнениями.

На мой взгляд, клубы КХЛ здесь должны брать пример. Первым это понял другой большой клуб – «Ак Барс», который накануне привлек Зинэтулу (Билялетдинова – прим. Sports.ru). 

Знаете, мне не совсем понятно, почему в роли консультантов сегодня не востребованы, например, Владимир Крикунов, Петр Воробьев, Сергей Светлов, другие именитые тренеры – в частности большой школы «Динамо».

Эти специалисты имеют огромный опыт работы и в России, и в Европе, их знания необходимы для развития нашей школы, их нельзя терять! – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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