Форвард «Динамо» Скоренов: «В Гомеле взял 32-й номер, опираясь на тот локаутный сезон, когда Овечкин играл за «Динамо». Уже 5 лет с ним»

Александр Скоренов рассказал, под каким номером будет играть после перехода в .

– В «Динамо» на левом фланге атаки играл праворукий нападающий под 32 номером, как и ты. Знаешь о ком речь?

– Конечно, он же мой тезка! Именно когда я попал в фарм-клуб в Гомеле, был выбор номеров – взял 32-й, опираясь на тот локаутный сезон, когда Овечкин играл за «Динамо». С тех пор уже лет пять под ним играю.

– Как будете делить с Ильей Коноваловым игровой номер?

– Думаю, что он будет у Ильи. Все-таки он постарше меня на год, плюс в больше сыграл.

У меня есть несколько номеров, которые я бы хотел взять. 12-й – почти все детство под ним выступал. 20-й нравится, под 22-м играл в сборной, ну и 37-й номер мне по душе, – сказал форвард.