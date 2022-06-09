Жиру заявил о желании остаться во «Флориде». Он перешел в команду по ходу сезона

рассказал, что ему интересно подписать новый контракт с «Флоридой».

«Этот вариант меня интересует. Это был отличный опыт с самого первого дня, когда я пришел в команду. Организация проделала невероятную работу для меня и моей семьи», – сказал 34-летний канадец.

Жиру перешел в состав «Пантерс» в результате обмена из «Филадельфии» по ходу текущего сезона .

Форвард набрал 23 (3+20) очка в 18 матчах за Флориду в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 10 играх.

Жиру в июле может стать неограниченно свободным агентом.