Рябков о разделении КХЛ: «Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что случиться может все что угодно»

Максим Рябков высказался о предложении ФХР изменить структуру чемпионата КХЛ.

«Нашему клубу близка позиция, которую высказал президент КХЛ Алексей Морозов. Полностью ее разделяем.

А насчет того, насколько реально будет ввести эти новшества уже в предстоящем сезоне... Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что случиться может все что угодно», – сказал спортивный директор .

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»