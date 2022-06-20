Рябков о разделении КХЛ: «Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что случиться может все что угодно»

Максим Рябков высказался о предложении ФХР изменить структуру чемпионата КХЛ.
«Нашему клубу близка позиция, которую высказал президент КХЛ Алексей Морозов. Полностью ее разделяем.
А насчет того, насколько реально будет ввести эти новшества уже в предстоящем сезоне... Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что случиться может все что угодно», – сказал спортивный директор «Автомобилиста».
Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.
ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»