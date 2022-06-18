«Даллас», «Детройт» и еще 3-4 клуба интересуются защитником «Монреаля» Петри (Пьер Лебрюн)

«Даллас» и интересуются защитником «Монреаля» Джеффом Петри.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

проявляет некоторый интерес к Джеффу Петри, особенно в контексте ситуации с . В последнее время никаких переговоров по новому контракту не было. Похоже, что он выйдет на рынок свободных агентов.

Мне сказали, что «Детройт» – тоже один из возможных вариантов. В целом 5-6 команд не так давно говорили с о Петри», – сказал Лебрюн.

Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз вскоре после своего назначения сказал, что готов обменять Петри. При этом он настаивал на том, что сам игрок обмена не просил.

В этом сезоне 34-летний защитник набрал 29 (8+21) очков в 68 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 11» и среднем времени 22:06.

У него остается еще 3 года действия контракта с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.