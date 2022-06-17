«Авангард» составит «Ак Барсу» конкуренцию по игре, я уверен». Крылов об усилившихся казанцах

считает, что готов бороться с .

– Много разговоров о команде-монстре в Казани. Может ли «Авангард» собрать сопоставимую, в том числе по именам, команду в Омске?

– Главное – составить конкуренцию по игре. Уверен в том, что по игре мы точно составим конкуренцию Казани.

– Вас много спрашивают про «сибирскую наценку» при переезде. Сейчас первые контракты уже подписаны. Можно говорить, что эта наценка – миф?

– Сейчас вообще время тяжелое, и о каких-то наценках говорить сложно. Могу еще раз сказать: я ни о каких наценках никогда не слышал. Я хоть в переговорном процессе и не участвую, но в курсе, что происходит. Так вот, никогда не слышал, чтобы кто-то себе просил сибирскую надбавку.

Все спрашивают о тренере, про цели на сезон. Вот такие вещи есть, – сказал председатель совета директоров «Авангарда» на Петербургском международном экономическом форуме.