Во сколько матчи Колорадо Эвеланш — Тампа-Бэй Лайтнинг финал Кубка Стэнли НХЛ 2022, время начала прямых трансляций

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Хоккей

Финальная серия Кубка Стэнли начнется 16 июня в 3:00 по московскому времени матчем в Денвере на Болл Арене. В нашей стране есть многочисленная армия поклонников как «Колорадо Эвеланш», так и «Тампа-Бэй Лайтнинг», тем более что в обеих командах выступают российские хоккеисты. Но и нейтральным болельщикам будет интересно увидеть поединок, где «Тампа» на расстоянии вытянутой руки находится от завоевания третьего Кубка подряд, а звезды «Колорадо» Нэтан Маккиннон и Кэйл Макар уже вполне созрели для своего первого трофея в НХЛ. Интересно будет наблюдать и за тренерскими решениями, и за противостоянием вратарей. «Колорадо Эвеланш» двух своих соперников по плей-офф обыграли со счетом 4 – 0, проиграли всего два матча, но «Тампа-Бэй Лайтнинг» опытный боец, и мы вправе ждать жаркого противостояния, возможно, из семи матчей. Перед вами расписание, время указано московское.

  • 16 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
  • 19 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
  • 21 июня, 22:00. Амали Арена, Тампа. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 
  • 23 июня, 03.00. Амали Арена, Тампа. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 
  • 25 июня, 03:00*. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
  • 27 июня, 03:00*. Амали Арена, Тампа. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»
  • 29 июня, 03:00*. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

* — в случае необходимости

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