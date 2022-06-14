Во сколько матчи Колорадо Эвеланш — Тампа-Бэй Лайтнинг финал Кубка Стэнли НХЛ 2022, время начала прямых трансляций

Финальная серия Кубка Стэнли начнется 16 июня в 3:00 по московскому времени матчем в Денвере на Болл Арене. В нашей стране есть многочисленная армия поклонников как «Колорадо Эвеланш», так и «Тампа-Бэй Лайтнинг», тем более что в обеих командах выступают российские хоккеисты. Но и нейтральным болельщикам будет интересно увидеть поединок, где «Тампа» на расстоянии вытянутой руки находится от завоевания третьего Кубка подряд, а звезды «Колорадо» Нэтан Маккиннон и Кэйл Макар уже вполне созрели для своего первого трофея в НХЛ. Интересно будет наблюдать и за тренерскими решениями, и за противостоянием вратарей. «Колорадо Эвеланш» двух своих соперников по плей-офф обыграли со счетом 4 – 0, проиграли всего два матча, но «Тампа-Бэй Лайтнинг» опытный боец, и мы вправе ждать жаркого противостояния, возможно, из семи матчей. Перед вами расписание, время указано московское.

16 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

19 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

21 июня, 22:00. Амали Арена, Тампа. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

23 июня, 03.00. Амали Арена, Тампа. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

25 июня, 03:00 * . Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 27 июня, 03:00 * . Амали Арена, Тампа. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

. Амали Арена, Тампа. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 29 июня, 03:00*. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

* — в случае необходимости