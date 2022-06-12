«Тампа» – 3-я команда в истории НХЛ, выигравшая 11+ серий плей-офф подряд

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«Тампа» – 3-я команда в истории НХЛ, выигравшая 11+ серий плей-офф подряд.

«Лайтнинг» обыграли «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Эта победа в серии стала для «молний» 11-й подряд. Клуб выиграл 2 Кубка Стэнли (2020, 2021 годы) и поборется за трофей в 3-й раз подряд. 

Рекорд лиги принадлежит «Айлендерс» – 19 победных серий кряду с 1980 по 1984 год. Клуб из Нью-Йорка 5 раз подряд доходил до финала и выиграл Кубок Стэнли 4 раза подряд. 

Второй показатель у «Монреаля» – 13 серий (с 1976 по 1980). «Канадиенс» выиграли Кубок Стэнли 4 раза подряд. 

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