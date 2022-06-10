Фанат «Рейнджерс», напавший на болельщика «Тампы», получил пожизненный запрет на посещение арены клуба

Фанат «Рейнджерс» получил пожизненный запрет на посещение домашней арены клуба.

Об этом сообщает пресс-служба арены .

Напомним, после 5-го матча серии против (3:1, 3-2) фанат клуба из Нью-Йорка напал на болельщика «Лайтнинг».

Инцидент произошел в вестибюле арены, когда болельщики покидали стадион. В какой-то момент фанат «Рейнджерс» развернулся и нанес шедшему за ним болельщику «Тампы» мощный удар по лицу.

Тот упал без сознания и ударился головой об пол, а виновник инцидента сразу же ушел и беспрепятственно покинул арену. Другие болельщики «Рейнджерс» оказали пострадавшему первую помощь.

По свидетельствам очевидцев, болельщик «Тампы» пролежал без сознания около 5 минут, прежде чем очнулся. По данным полиции Нью-Йорка, состояние мужчины оценивается как стабильное.

Нападавший был идентифицирован как 29-летний Джеймс Анастасио. Он также напал на свидетеля, который пытался его остановить. По словам полиции, свидетель не обращался за медицинской помощью.

Анастасио был арестован. Ему предъявили обвинение по двум случаям нападения, двум случаям хулиганства и двум случаям домогательств.