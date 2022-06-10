Арестован фанат «Рейнджерс», нокаутировавший болельщика «Тампы»

Фанат «Рейнджерс», напавший на болельщика «Тампы», арестован.

Об этом сообщает журналист Эван Аксельбанк.

Напомним, инцидент произошел после 5-го матча серии «Лайтнинг» против «Рейнджерс» (3:1, 3-2) в вестибюле арены, когда болельщики покидали стадион.

В какой-то момент фанат клуба из Нью-Йорка развернулся и нанес шедшему за ним болельщику мощный удар по лицу.

Тот упал без сознания и ударился головой об пол, а виновник инцидента сразу же ушел и беспрепятственно покинул арену. Другие болельщики оказали пострадавшему первую помощь.

По свидетельствам очевидцев, болельщик «Тампы» пролежал без сознания около 5 минут, прежде чем очнулся. По данным полиции Нью-Йорка, состояние мужчины оценивается как стабильное.

Свидетели сообщили полицейскому управлению Нью-Йорка, что нападение произошло после того, как фанаты начали спорить.

Нападавший был идентифицирован как 29-летний Джеймс Анастасио. Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на WTSP 10 Tampa Bay, он также напал на свидетеля, который пытался его остановить. По словам полиции, свидетель не обращался за медицинской помощью.

Анастасио предъявили обвинение по двум случаям нападения, двум случаям хулиганства и двум случаям домогательств.