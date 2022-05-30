«Металлург» близок к продлению контракта с Голдобиным на два года (Metaratings)

и близки к договоренности о новом контракте.

26-летний нападающий, скорее всего, останется в магнитогорском клубе, с которым подпишет новое соглашение на два года, об этом сообщает Metaratings.

У хоккеиста 30 апреля завершилось действие контракта с командой. Позже стало известно, что у Голдобина есть два предложения от клубов НХЛ.

Форвард набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах минувшего регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.

Голдобин хочет получить более крупный контракт в «Металлурге» на фоне слухов про НХЛ