«Металлург» близок к продлению контракта с Голдобиным на два года (Metaratings)

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«Металлург» и Николай Голдобин близки к договоренности о новом контракте.

26-летний нападающий, скорее всего, останется в магнитогорском клубе, с которым подпишет новое соглашение на два года, об этом сообщает Metaratings.

У хоккеиста 30 апреля завершилось действие контракта с командой. Позже стало известно, что у Голдобина есть два предложения от клубов НХЛ.

Форвард набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.

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