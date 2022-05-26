Голдобин хочет получить более крупный контракт в «Металлурге» на фоне слухов про НХЛ

Стали известны детали переговоров и .

У 26-летнего хоккеиста 30 апреля завершился срок контракта с магнитогорским клубом.

И, как стало известно, что у форварда есть два предложения от команд .

В то же время «Чемпионат» отмечает, что Николай и его представитель пытаются получить от магнитогорцев более крупный контракт, максимальным образом подогревая интерес к персоне нападающего.

Голдобин набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.