Голдобин хочет получить более крупный контракт в «Металлурге» на фоне слухов про НХЛ

Теги Металлург Мг НХЛ КХЛ Николай Голдобин Чемпионат.com Хоккей

Стали известны детали переговоров Николая Голдобина и «Металлурга».

У 26-летнего хоккеиста 30 апреля завершился срок контракта с магнитогорским клубом.

И, как стало известно, что у форварда есть два предложения от команд НХЛ.

В то же время «Чемпионат» отмечает, что Николай и его представитель пытаются получить от магнитогорцев более крупный контракт, максимальным образом подогревая интерес к персоне нападающего.

Голдобин набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.

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