Депутат Свищев о ЧМ по хоккею 2022: «Без России местечковый, дворовый уровень. Смотреть неинтересно, как и сотням тысяч людей других людей в мире»

Депутат Дмитрий Свищев считает ЧМ по хоккею местечковым турниром без России.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил, что отсутствие России не идет на пользу ЧМ-2022, который проходит в Финляндии.

– Тардиф все правильно сказал. Смотреть чемпионат мира мне лично неинтересно, как и сотням тысяч людей других людей в мире.

Пропала интрига, пропал драйв. Россияне – законодатели мод в хоккее. Сейчас без сборной России на чемпионате мира местечковый, дворовый уровень.

– Посещаемость чемпионата мира без российских болельщиков тоже низкая – 46%.

– Все знают, что российские болельщики – одни из самых желанных и щедрых. Когда мы едем на чемпионат, никогда не жмотимся.

Покупаем билеты, еду, гостинцы, радуемся и огорчаемся вместе со своей командой. Поэтому российских болельщиков ждут на всех турнирах по всем видам спорта.

Сейчас Латвия планирует проводить следующий чемпионат мира, но кому он там нужен без нашей команды и российских болельщиков? Желание надолго изолироваться от сборной России будет ошибкой для мирового хоккея.

Мы-то найдем, где участвовать, у нас это один из самых популярных видов спорта. А чемпионат мира без сборной России может потеряться, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.