Андрей Коваленко о турнирах для сборной: «Через год потерю ЧМ было бы здорово компенсировать Суперкубком в Сочи по итогам Евразиятура»

поддержал идею организации Россией Евразиятура.

– Ветераны нашего хоккея уже сказали о том, что нужно организовывать свою версию Евротура – с участием сборных Белоруссии и Казахстана, возможно, Китая. Это был бы своеобразный Евразиятур, к которому имеет смысл привлечь молодежную и олимпийскую сборные России.

– Паузы на /Евразиятур нужно увеличивать или сокращать?

– На мой взгляд, в последние годы в баланс достигнут. Турниры сборных нужны самой лиге для ее роста. На своем опыте могу сказать, что уровень национальных команд всегда выше. Когда ты приезжаешь в сборную своей страны, то находишь дополнительные силы на коротком отрезке играть лучше и качественнее, чем во время клубного марафона. Это психология и это доказано многими поколениями.

Сейчас самое важное – продумать «сетку» нового турнира сборных, заинтересовать всех участников. Почему бы по итогам Евразиятура не проводить в мае в Сочи Суперкубок между двумя лучшими сборными? На мой взгляд, интересная идея.

– На следующей неделе в Финляндии стартует очередной чемпионат мира – и впервые без нашего участия.

– Думаю, у болельщиков будет определенная ностальгия. И переживания из-за такой несправедливости. Ведь все привыкли в мае видеть национальный хоккей.

Да, в этом сезоне уже не успеем перестроиться, но через год потерю очередного первенства мира было бы здорово компенсировать своим Суперкубком. Май, Сочи, большой хоккей – почему бы и нет? – сказал олимпийский чемпион.