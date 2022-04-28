Чибисов об удалении Керри: «Меня били в голову четыре матча подряд – ничего не дали. Тут – сразу дали. Бывает»

прокомментировал удаление по ходу матча с .

уступил московскому клубу со счетом 1:2 в шестой игре финальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий магнитогорцев Джош Керри был удален до конца матча в начале третьего периода за удар в голову Класу Дальбеку.

– Соперник выиграл. Мы проиграли

– Опишите, как забили гол.

– Это игровой момент. Так получилось. А вы думаете, в хоккее все заранее просчитывается?

– Показалось, что ЦСКА перебегал вас в первой половине матча.

– Вам показалось.

– Что скажете об удалении Керри?

– Меня в четырех матчах подряд били в голову – ничего не дали. А тут – сразу дали. Что ж, бывает.

– Чего не хватает «Магнитке»? Два поражения подряд.

– В раздевалке будем разбираться, чего нам не хватает, – сказал форвард «Металлурга».

ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла