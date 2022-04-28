Чибисов об удалении Керри: «Меня били в голову четыре матча подряд – ничего не дали. Тут – сразу дали. Бывает»

Андрей Чибисов прокомментировал удаление Джоша Керри по ходу матча с ЦСКА.
«Металлург» уступил московскому клубу со счетом 1:2 в шестой игре финальной серии Кубка Гагарина.
Нападающий магнитогорцев Джош Керри был удален до конца матча в начале третьего периода за удар в голову Класу Дальбеку.
– Соперник выиграл. Мы проиграли
– Опишите, как забили гол.
– Это игровой момент. Так получилось. А вы думаете, в хоккее все заранее просчитывается?
– Показалось, что ЦСКА перебегал вас в первой половине матча.
– Вам показалось.
– Что скажете об удалении Керри?
– Меня в четырех матчах подряд били в голову – ничего не дали. А тут – сразу дали. Что ж, бывает.
– Чего не хватает «Магнитке»? Два поражения подряд.
– В раздевалке будем разбираться, чего нам не хватает, – сказал форвард «Металлурга».
ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла