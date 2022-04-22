НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Бостон», «Рейнджерс» забили 6 голов «Айлендерс», «Торонто» против «Тампы»

«Рейнджерс» победили «Айлендерс» (6:3) в очередной игровой день чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» обыграл «Бостон» (4:0), «Торонто» в гостях у «Тампы», «Миннесота» взяла верх над «Ванкувером» (6:3).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 8 Генцел (Ракелль, Кросби)
- 2:0 – 27 Цукер (Марино, Картер)
- 3:0 – 37 Генцел (Летанг)
- 4:0 – 58 Генцел ()
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «Prudential Center»
- 0:1 – 32 Окпосо (Андерсон, Далин)
- 0:2 – 33 Так (Олофссон)
- 0:3 – 39 Далин (Олофссон)
- 1:3 – 40 Боквист (Хэмилтон, Маклауд)
- 2:3 – 45 Охотюк (Заха, Куокканен)
- 2:4 – 49 Пауэр (Томпсон, Скиннер)
- 2:5 – 57 Скиннер (Олофссон, Томпсон)
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «Bell Centre»
- 0:1 – 8 ван Римсдайк (Бринк)
- 0:2 – 15 Проворов (Бринк, ван Римсдайк)
- 1:2 – 16 Хоффман (Дворак, Галлахер)
- 2:2 – 26 Эванс (Питлик, Петри)
- 2:3 – 27 Линдблум (Хогберг, Макьюэн)
- 2:4 – 34 Конекны (Проворов, Аттард)
- 2:5 – 56 Фрост (Кэйтс)
- 2:6 – 57 ван Римсдайк ()
- 3:6 – 58 Кофилд (Сузуки, Уайдман)
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «BB&T Center»
- 0:1 – 5 Ганье (Сутер)
- 1:1 – 10 Аччари (Торнтон, Монтур)
- 2:1 – 19 Барков (Юбердо, Дюклер)
- 3:1 – 20 Марчмент ()
- 3:2 – 27 Бертуцци (Линдстрем, Сутер)
- 4:2 – 37 Уигар (Хернквист, Марчмент)
- 5:2 – 44 Райнхарт (Юбердо, Беннетт)
- Вратари: Бобровский 28/30 – Неделькович 22/27.
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «PNC Arena»
- 0:1 – 8 Коннор (Дюбуа)
- 0:2 – 19 Дюбуа (Демело)
- 1:2 – 40 Терявяйнен (Деанджело, Ахо)
- 2:2 – 45 Слэвин (Нечас, Свечников)
- 3:2 – 49 Джарвис (Терявяйнен, Смит)
- 4:2 – 60 Дж.Стаал (Шей, Фаст)
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.30, «UBS Arena»
- 0:1 – 4 Копп (Труба, Панарин)
- 0:2 – 8 Копп (Фокс, Панарин)
- 0:3 – 19 Копп (Панарин, Строум)
- 1:3 – 22 Нелсон (Бэйли)
- 1:4 – 38 Крайдер (Зибанежад, Фокс)
- 1:5 – 40 Строум (Фокс, Панарин)
- 2:5 – 43 Нелсон (Добсон, Барзэл)
- 2:6 – 53 Ривс (Гудроу, Лафреньер)
- 3:6 – 54 Бэйли (Хара, Добсон)
- Дата проведения
- 22 апреля, 03.00, «Amalie Arena»
- 1:0 – 24 Киллорн (Хэйгл, Чернак)
- 2:0 – 32 Колтон (Перри, Пол)
- 3:0 – 33 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
- 4:0 – 36 Кучеров (Киллорн, Перри)
- 5:0 – 42 Палат (Стэмкос, Сергачев)
- 6:0 – 45 Киллорн (Хедман, Стэмкос)
- 6:1 – 48 Михеев (Джиордано, Спецца)
- 7:1 – 49 Колтон (Макдона, Палат)
- 8:1 – 55 Марун (Колтон, Палат)
- Дата проведения
- 22 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 25 Фиала (Болди, Годро)
- 1:1 – 26 Петтерссон (Босер, Гарланд)
- 2:1 – 28 Сперджен (Миддлтон, Дьюхэйм)
- 2:2 – 30 Хаймор ()
- 2:3 – 37 Петтерссон (Дермотт, Гарланд)
- 3:3 – 39 Зукарелло-Асен (Меррилл, Капризов)
- 4:3 – 53 Фиала (Годро, Брудин)
- 5:3 – 59 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман)
- 6:3 – 59 Хартман (Зукарелло-Асен, Капризов)
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 22 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 22 апреля, 05.30, «Staples Center»