НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Бостон», «Рейнджерс» забили 6 голов «Айлендерс», «Торонто» против «Тампы»

победили «Айлендерс» (6:3) в очередной игровой день чемпионата НХЛ.

обыграл «Бостон» (4:0), в гостях у , «Миннесота» взяла верх над «Ванкувером» (6:3).

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