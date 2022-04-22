НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Бостон», «Рейнджерс» забили 6 голов «Айлендерс», «Торонто» против «Тампы»

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«Рейнджерс» победили «Айлендерс» (6:3) в очередной игровой день чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» обыграл «Бостон» (4:0), «Торонто» в гостях у «Тампы», «Миннесота» взяла верх над «Ванкувером» (6:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Бостон 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Генцел (Ракелль, Кросби)
2:0 – 27 Цукер (Марино, Картер)
3:0 – 37 Генцел (Летанг)
4:0 – 58 Генцел ()
Вратари: ДеСмит 52/52 – Сваймен 28/31.

 

Нью-Джерси – Баффало 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 32 Окпосо (Андерсон, Далин)
0:2 – 33 Так (Олофссон)
0:3 – 39 Далин (Олофссон)
1:3 – 40 Боквист (Хэмилтон, Маклауд)
2:3 – 45 Охотюк (Заха, Куокканен)
2:4 – 49 Пауэр (Томпсон, Скиннер)
2:5 – 57 Скиннер (Олофссон, Томпсон)
Вратари: Хэммонд 23/28 – Андерсон 29/31.

 

Монреаль – Филадельфия 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 ван Римсдайк (Бринк)
0:2 – 15 Проворов (Бринк, ван Римсдайк)
1:2 – 16 Хоффман (Дворак, Галлахер)
2:2 – 26 Эванс (Питлик, Петри)
2:3 – 27 Линдблум (Хогберг, Макьюэн)
2:4 – 34 Конекны (Проворов, Аттард)
2:5 – 56 Фрост (Кэйтс)
2:6 – 57 ван Римсдайк ()
3:6 – 58 Кофилд (Сузуки, Уайдман)
Вратари: Прайс 28/34 – М.Джонс 31/34.

 

Флорида – Детройт 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Ганье (Сутер)
1:1 – 10 Аччари (Торнтон, Монтур)
2:1 – 19 Барков (Юбердо, Дюклер)
3:1 – 20 Марчмент ()
3:2 – 27 Бертуцци (Линдстрем, Сутер)
4:2 – 37 Уигар (Хернквист, Марчмент)
5:2 – 44 Райнхарт (Юбердо, Беннетт)
Вратари: Бобровский 28/30 – Неделькович 22/27.

 

Каролина – Виннипег 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Коннор (Дюбуа)
0:2 – 19 Дюбуа (Демело)
1:2 – 40 Терявяйнен (Деанджело, Ахо)
2:2 – 45 Слэвин (Нечас, Свечников)
3:2 – 49 Джарвис (Терявяйнен, Смит)
4:2 – 60 Дж.Стаал (Шей, Фаст)
Вратари: Раанта 20/22 – Комри 42/45.

 

Айлендерс – Рейнджерс 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)
Дата проведения
22 апреля, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Копп (Труба, Панарин)
0:2 – 8 Копп (Фокс, Панарин)
0:3 – 19 Копп (Панарин, Строум)
1:3 – 22 Нелсон (Бэйли)
1:4 – 38 Крайдер (Зибанежад, Фокс)
1:5 – 40 Строум (Фокс, Панарин)
2:5 – 43 Нелсон (Добсон, Барзэл)
2:6 – 53 Ривс (Гудроу, Лафреньер)
3:6 – 54 Бэйли (Хара, Добсон)
Вратари: Варламов 17/23 – Георгиев 26/29.

 

Тампа-Бэй – Торонто 8:1 (3 период)
Дата проведения
22 апреля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Киллорн (Хэйгл, Чернак)
2:0 – 32 Колтон (Перри, Пол)
3:0 – 33 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
4:0 – 36 Кучеров (Киллорн, Перри)
5:0 – 42 Палат (Стэмкос, Сергачев)
6:0 – 45 Киллорн (Хедман, Стэмкос)
6:1 – 48 Михеев (Джиордано, Спецца)
7:1 – 49 Колтон (Макдона, Палат)
8:1 – 55 Марун (Колтон, Палат)

 

Миннесота – Ванкувер 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)
Дата проведения
22 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 25 Фиала (Болди, Годро)
1:1 – 26 Петтерссон (Босер, Гарланд)
2:1 – 28 Сперджен (Миддлтон, Дьюхэйм)
2:2 – 30 Хаймор ()
2:3 – 37 Петтерссон (Дермотт, Гарланд)
3:3 – 39 Зукарелло-Асен (Меррилл, Капризов)
4:3 – 53 Фиала (Годро, Брудин)
5:3 – 59 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман)
6:3 – 59 Хартман (Зукарелло-Асен, Капризов)
Вратари: Тэлбот 21/24 – Демко 26/31.

 

Калгари – Даллас 1:1 (перерыв)
Дата проведения
22 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 31 Ткачак (Андерссон, Годро)
1:1 – 32 Робертсон (Павелски, Клингберг)

 

Сан-Хосе – Сент-Луис 1:1 (1 период)
Дата проведения
22 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Грегор (Бернс, Балцерс)
1:1 – 6 Джошуа (Уокер, Браун)

 

Лос-Анджелес – Чикаго 0:0 (1 период)
Дата проведения
22 апреля, 05.30, «Staples Center»
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