Шарыченков об уходе легионеров «Салавата»: «Мы были готовы к такому развитию событий»

высказался об уходе легионеров из «Салавата».

– Александр, давайте вернемся в начало марта. Легионеры уезжают уже после первого матча с «Сибирью». Какие чувства, эмоции вы испытывали, понимая, что резко все переворачивается и для команды, и для вас в частности?

– Мы были готовы к такому развитию событий. Все прекрасно видят обстановку вообще в мире. Каждый из нас был готов к плей-офф. Ничего сверхъестественного и не произошло с нами.

Это их решение, у них есть семьи, они с ними советуются. У многих жены и дети за границей. Сложный момент. Вряд ли их можно осуждать. Они сами приняли такое решение.

– Григорий Панин говорил, что их можно понять с человеческой точки зрения. А можно понять болельщиков или других переживающих за клуб, которые считают, что они просто подставили команду?

– Сложно о чем-то говорить, когда не находишься в их шкуре. Мы же не знаем, какие у них отношения с представителями своей страны. Мы слишком многого не знаем.

– Удивило, что остался главный тренер ?

– Ему огромное спасибо. Капитан корабля действительно. Какой-то уверенности это придало. Он приходил к нам и заявил, что будет здесь до конца, со всеми оставшимися. Заслуживает уважения такой поступок.

– Со стороны было ощущение, что после отъезда легионеров «Салават» проводил многие матчи на кураже, с желанием все и всем доказать. Внутри команды такие же настроения были?

– Я не думаю, что было желание кому-то и что-то доказывать. Было огромное желание играть в хоккей. Многие ребята вышли на другие роли и это огромный плюс. Мы сплотились внутри коллектива и достойно выступили, – сказал вратарь в интервью «Бизнес Online».