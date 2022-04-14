Прибыль «Торпедо» сократилась на 83,4% и составила 9,05 млн рублей в 2021 году («РБ Бизнес»)

Чистая прибыль по итогам 2021 года сократилась на 83,4% и составила 9,05 млн рублей.

Об этом сообщает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность клуба.

В 2020 году команда зафиксировала прибыль в размере 54,6 млн рублей.

Выручка «Торпедо» за отчетный период уменьшилась на 28,1% – до 437,5 млн рублей.

Отмечается, что на счет клуба за год поступило более 921 млн рублей, что на 9,8% меньше, чем в 2020 году.

Расходы на целевые мероприятия возросли на 28,8% – до 886 млн рублей. Расходы на содержание аппарата управления увеличились на 7,9% и составили 149,4 млн рублей.

В сезоне-2020/21 «Торпедо» вылетело в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (0-4).

В нынешнем сезоне нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв 9-е место в таблице Западной конференции.