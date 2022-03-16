Марат Валиуллин: «Тренировать «Ак Барс» хотел бы любой. Контракт Квартальнова – до 30 апреля, потом будем обсуждать его будущее»

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о будущем Дмитрия Квартальнова.

Команда под руководством Квартальнова вылетела из Кубка Гагарина на этапе 1/8 финала, уступив «Авангарду» 2-4.

– Контракт Квартальнова действует до 30 апреля. После этого будем обсуждать его будущее в клубе.

– Хочет ли он остаться в Казани?

– Наверное, любой тренер хотел бы тренировать «Ак Барс».

По будущему Зарипова будем решать после разговора с ним, – заявил Валиуллин.

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