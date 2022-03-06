Тамбиев про Гутика: «Я готов его развивать. Он даже не представляет, сколько я буду от него требовать»

считает, что Даниил Гутик до конца не понимает, в какую сторону развиваться.

– При вас очень неплохо заиграл Даниил Гутик. Подобрали какие-то ключики к молодому хоккеисту?

– Я с ним очень мало работал, и он пока еще до конца не осознает и не понимает, как ему надо трудиться и в какую сторону развиваться.

Мне нравится работать с молодыми, я готов его развивать. Это игрок из , который перепрыгнул ступеньку Высшей лиги. Дай бог, чтобы это продолжалось.

Но я однажды похвалил его в интервью, и он немного неправильно воспринял мои слова. Есть такая фраза по молодым игрокам: «Машину-квартиру купил, мотивация закончилась». Мне бы очень не хотелось, чтобы это произошло с Гутиком.

Как тренер я вижу его сильные и слабые стороны. Недостатки будем исправлять, пока мы с ним только в начале пути. Могу сказать, что парень неординарный и интересный. Но, учитывая мой тренерский опыт, сколько было таких неординарных, которые так и не раскрылись, не заиграли. Хотелось бы, чтобы Гутик понял, что главное – это работа и труд.

Профессиональный спорт, особенно хоккей, настолько несправедлив и безжалостен… Немного игрок остановился, и все. А в это будет видно сразу. Если в ты можешь за счет своего запаса мастерства немного пообманывать, здесь ты не обманешь никого. Уровень настолько высокий, что если ты чуть-чуть снизишь к себе требования, перестанешь работать, сразу потеряешь место в составе и доверие тренера. Это будет жестко, и хоккеист потеряется. А здесь потерять игру можно очень легко. Найти сложно, а потерять – раз плюнуть, потом будешь как на американских горках.

Хорошего игрока определяет стабильность. Следующий сезон будет показательным, потому что он уже не будет молодым игроком и не будет искусственно попадать в состав, место надо будет завоевывать. Искусственно выращивают только помидоры и огурцы в теплицах, а игрок растет только в условиях жесточайшей конкуренции.

Выдержит ли он ее? Конечно, я ему как тренер буду помогать. Сейчас у него пойдет становление – через предсезонку, чтобы его травмы миновали, чтобы он занял свою нишу в команде, стабильно играл. Он даже не представляет, сколько я буду от него требовать. Пока он в свободном полете, в молодежной команде, туда, сюда. Да, был дубль со «Спартаком», но это команда, которая сама играет и другим дает. С «Сибирью» он был уже не столь ярок, потому что надо бороться, выцарапывать шайбу, – сказал главный тренер .