Защитника «Чикаго» Мерфи увезли со льда на носилках после хита форварда «Оттавы» Келли

Защитника Мерфи увезли со льда на носилках после хита Келли.

Эпизод произошел уже на 3-й минуте матча «Блэкхокс» против «Оттавы» (6:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Оттавы» толкнул защитника «Чикаго» на борт. Тот не смог подняться на ноги, в итоге его увезли со льда на носилках.

Келли был удален до конца матча. Игроки «Чикаго» не сумели воспользоваться 5-минутным большинством, при этом еще и пропустили.

Мерфи получил травму верхней части тела. Сообщается, что необходимости везти его в больницу не возникло, и он вернется в Чикаго вместе с командой.