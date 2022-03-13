Защитника «Чикаго» Мерфи увезли со льда на носилках после хита форварда «Оттавы» Келли

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Защитника «Чикаго» Мерфи увезли со льда на носилках после хита Келли.

Эпизод произошел уже на 3-й минуте матча «Блэкхокс» против «Оттавы» (6:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. 

Форвард «Оттавы» Паркер Келли толкнул защитника «Чикаго» Коннора Мерфи на борт. Тот не смог подняться на ноги, в итоге его увезли со льда на носилках. 

Келли был удален до конца матча. Игроки «Чикаго» не сумели воспользоваться 5-минутным большинством, при этом еще и пропустили. 

Мерфи получил травму верхней части тела. Сообщается, что необходимости везти его в больницу не возникло, и он вернется в Чикаго вместе с командой. 

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