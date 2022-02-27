Йоси о матче на открытом воздухе: «Невероятно, когда видишь полный стадион почти на 70 тысяч зрителей. Забыть это невозможно»

назвал невероятной атмосферу вокруг матча на открытом воздухе с «Тампой».

Капитан «Нэшвилла» поблагодарил болельщиков, заполнивших арену команды по американскому футболу «Теннесси Тайтенс».

«Спасибо нашим болельщикам! Каждый раз, когда у нас что-то происходит, они приходят и оказывают нам просто невероятную поддержку. Мы очень хотели победить в этом матче для своих фанатов.

Мы не смогли этого сделать, но очень благодарны людям за такую поддержку. Мы никогда этого не забудем.

Это было потрясающе! Невероятно и нереально, когда ты выходишь из раздевалки и видишь полный стадион почти на 70 тысяч зрителей. Забыть такое невозможно», – сказал Йоси.

68 619 зрителей посетили матч «Нэшвилла» и «Тампы» на открытом воздухе. Это 7-й показатель в истории НХЛ