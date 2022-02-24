Мойсанен о том, что финский стиль скучный: «В финале у Финляндии было куда больше опасных моментов, чем у России»

Ари Мойсанен считает, что Финляндия победила Россию на Олимпиаде за счет сплоченности.

В финале турнира сборная Финляндии обыграла команду России (2:1).

– Все видели, что Финляндия играла в закрытый хоккей, строго, дисциплинированно, от обороны. Вы ведь так исторически играете. Вам самому нравится этот стиль?

– Нравится. Я читал российские медиа, которые пишут, что финский стиль скучный, что он убивает хоккей. Ну не знаю. В финале у Финляндии было куда больше опасных моментов, чем у России. Что не так-то? Я не понимаю. А если бы Россия победила со счетом 2:1, то все было бы в порядке?

– Можете объяснить, почему Финляндия в принципе всегда играет в такой хоккей?

– Мы верим, что это победный хоккей. Можно сравнить по именам сборные России и Финляндии. Россияне индивидуально сильнее. Но это командная игра. Мы побили Россию за счет сплоченности. Если бы мы скатывались к индивидуальному мастерству, то, скорее всего, проиграли.

Еще раз вернусь к этой теме. Я читаю российские медиа и после каждого турнира легенды и бывшие звезды говорят, что мы играем плохо, что Россия во все времена лучше. Времена бывают разные. Сейчас 2022 год – многие научились играть в хоккей. Но давайте вернемся на 20 лет назад. В Европе никто тогда не мог обыграть Россию. Никто!

Все эпохи разные. Поэтому я не понимаю, почему эти легенды все время обращаются к истории. Она ведь разная, – сказал экс-тренер вратарей «Ак Барса» и сборной Финляндии в интервью «Бизнес Online».

«Увидели хоккей будущего, когда титулы выигрывает оборона. Финал не был чрезвычайно зрелищным». Фазель о матче Россия – Финляндия