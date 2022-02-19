Вячеслав Фетисов: «Большунов – герой, не было сомнений, что поставит красивую точку. Вяльбе работает и выдает нам чемпионов»

назвал героем после победы в марафоне на .

Российский лыжник выиграл третью золотую медаль на Играх в Пекине.

«Саша Большунов – герой просто. Порадовал всех, настолько уверенно выступал. Сомнений не было, что в последней гонке он поставит такую красивую точку, молодец», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Второе место занял Иван Якимушкин.

«Ничего удивительного в открытии новых имен нет. работает и выдает нам чемпионов», – добавил Фетисов.

Гениальная коллекция Большунова: 9 медалей в 9 гонках Олимпийских игр!