Директор «Сочи» по маркетингу про клубные NFT-токены: «Покупатели нашлись, в том числе из-за рубежа. Есть вероятность, что их стоимость будет расти»

Директор по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков рассказал о создании клубных NFT-токенов.

– В этом календарном году клуб первым в выпустил свои NFT-токены. Расскажите об этом проекте.

– «Новый «Сочи» – это новый этап в жизни клуба с точки зрения цифровизации, технологичности, и эту историю с токенами мы не могли обойти вниманием.

Нам кажется, что сейчас это одно из самых перспективных направлений в работе спортивных клубов.

Пока у нас выпущено два NFT – видео с яркой дракой нашего защитника и видео с первой пресс-конференции после его прихода на пост главного тренера «Сочи». Покупатели нашлись, в том числе из-за рубежа.

Мы призываем всех болельщиков обратить внимание на наши токены, потому что есть вероятность, что их стоимость будет расти. В дальнейшем мы будем создавать еще больше NFT и предлагать их широкой аудитории.

У нас в этом сезоне появился новый сайт, новый интернет-магазин, так что мы уверенно движемся вперед. Наш клуб преображается на глазах, и это здорово.

Спасибо за это всем нашим партнерам, которые помогают реализовывать наши идеи и проекты.

В следующем сезоне мы обязательно предложим болельщикам много нового. И будем рады их видеть на домашних матчах, – сказал Кременсков.

«Сочи» выпустил NFT-токены. Один из них – фото Назарова с цитатой «Не унылое говно!»