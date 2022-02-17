Директор «Сочи» по маркетингу про клубные NFT-токены: «Покупатели нашлись, в том числе из-за рубежа. Есть вероятность, что их стоимость будет расти»

Директор «Сочи» по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков рассказал о создании клубных NFT-токенов.
– В этом календарном году клуб первым в КХЛ выпустил свои NFT-токены. Расскажите об этом проекте.
– «Новый «Сочи» – это новый этап в жизни клуба с точки зрения цифровизации, технологичности, и эту историю с токенами мы не могли обойти вниманием.
Нам кажется, что сейчас это одно из самых перспективных направлений в работе спортивных клубов.
Пока у нас выпущено два NFT – видео с яркой дракой нашего защитника Давида Рундблада и видео с первой пресс-конференции Андрея Назарова после его прихода на пост главного тренера «Сочи». Покупатели нашлись, в том числе из-за рубежа.
Мы призываем всех болельщиков обратить внимание на наши токены, потому что есть вероятность, что их стоимость будет расти. В дальнейшем мы будем создавать еще больше NFT и предлагать их широкой аудитории.
У нас в этом сезоне появился новый сайт, новый интернет-магазин, так что мы уверенно движемся вперед. Наш клуб преображается на глазах, и это здорово.
Спасибо за это всем нашим партнерам, которые помогают реализовывать наши идеи и проекты.
В следующем сезоне мы обязательно предложим болельщикам много нового. И будем рады их видеть на домашних матчах, – сказал Кременсков.
«Сочи» выпустил NFT-токены. Один из них – фото Назарова с цитатой «Не унылое говно!»