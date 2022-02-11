Шимон Грубец: «Не знаю, чего ждать от матча с Россией. Подумаю об этом после ужина»

Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец прокомментировал победу над Швейцарией (2:1 Б) в рамках Олимпиады-2022, а также поделился ожиданиями от матча с Россией.

– Не уверен, что я герой матча. Я всего лишь вратарь. Это была вязкая игра в пределах маленькой площадки, где каждая ошибка может решить исход всего матча. Поэтому на этом турнире забивается так мало голов. В течение всех 60 минут нужно быть предельно сконцентрированным — так же, как и в седьмом матче финальной серии плей-офф.

Не знаю, чего ждать завтрашнего матча с Россией.

– Можно ли сказать, что завтра вас, вероятно, ждет противостояние с Иваном Федотовым подобно серии «Авангарда» с ЦСКА?

– Я смотрел оба матча, видел два его сухаря. Он отличный вратарь, а у россиян имеется хорошая команда. Для нас этот матч будет важен так же, как и со всеми остальными соперниками.

Но сейчас я ничего об этом не думаю. Подумаю после ужина. Единственное, что меня заботит в данный момент, это сегодняшняя победа, которой я очень рад, – сказал Грубец.