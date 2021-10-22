Владислав Третьяк: «Россия разрывала Чехию на части, за 10 минут сделали результат. Молодость вспомнил»

Президент ФХР прокомментировал победу над командой Чехии (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Мне очень понравилась игра, и особенно первый период матча с чехами.

Я просто молодость вспомнил во время первого периода, вспомнил, как играл за сборную и . В первые десять минут сделали результат и действовали очень здорово.

Мне очень понравилось то, что все заряжены были. Чешская команда не знала, что делать. Просто разрывали на части их.

А столько моментов еще было! Меня радует, что ребята с таким настроем и с таким вдохновением играют. 5:2 – это очень сильно», – сказал Третьяк.

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