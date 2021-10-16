КХЛ. «Трактор» примет «Динамо», «Магнитка» против «Салавата», СКА сыграет с «Барысом»

В очередной игровой день в КХЛ «Трактор» примет московское «Динамо», «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», СКА – с «Барысом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 15.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 17 октября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 17 октября, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 17 октября, 17.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 17 октября, 17.30, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 17.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.