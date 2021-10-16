КХЛ. «Трактор» примет «Динамо», «Магнитка» против «Салавата», СКА сыграет с «Барысом»

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В очередной игровой день в КХЛ «Трактор» примет московское «Динамо», «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», СКА – с «Барысом»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Трактор – Динамо Москва
Дата проведения
17 октября, 15.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Салават Юлаев
Дата проведения
17 октября, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Куньлунь
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Адмирал
Дата проведения
17 октября, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Амур
Дата проведения
17 октября, 17.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Барыс
Дата проведения
17 октября, 17.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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