Михеев просил «Торонто» обменять его. Клуб отказал (Эллиотт Фридман)

Форвард просил обменять его после завершения сезона-2020/21, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Лифс» отказали россиянину. В связи с уходом Зака ​​Хаймана и Джо Торнтона, тоже игравших на левом краю, клуб дал понять Михееву, что считает его одним из ключевых игроков и ожидает, что он проведет успешный сезон.

Во втором сезоне в НХЛ 26-летний нападающий набрал 17 (7+10) баллов в 54 матчах при полезности «+5» и среднем времени 14:12. В плей-офф в 7 матчах серии с «Монреалем» на его счету не оказалось очков.

Контракт Михеева с кэпхитом 1,645 миллиона долларов действует до конца следующего сезона.