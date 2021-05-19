Самсонов об ошибке за воротами: «Бывают не очень приятные ситуации, мы исправимся и станем лучше. В раздевалке мне все помогали»

Вратарь прокомментировал ошибку во втором овертайме третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:3 ОТ, 1-2), которая привела к голу Крэйга Смита.

Во втором овертайме Самсонов оставил шайбу за воротами Джастину Шульцу.

Защитник «столичных» не разобрался в ситуации и не сумел помешать форварду «Брюинс» Крэйгу Смиту завести ее в ворота.

«Порой у нас возникают не очень приятные ситуации за воротами. Но мы исправимся, станем лучше, будем больше общаться, чаще говорить. Мы станем лучше.

В раздевалке мне все помогали, тренеры и все остальные. Намного легче играть, когда чувствуешь поддержку партнеров», – сказал Самсонов.

Овечкин сломал клюшку о борт и наорал на Самсонова из-за ошибки за воротами во втором овертайме, после которой «Бостон» забил

Овечкин жестко наехал на молодого русского вратаря. Кажется, мы поняли почему