Самсонов об ошибке за воротами: «Бывают не очень приятные ситуации, мы исправимся и станем лучше. В раздевалке мне все помогали»

Теги Бостон Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов прокомментировал ошибку во втором овертайме третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:3 ОТ, 1-2), которая привела к голу Крэйга Смита. 

Во втором овертайме Самсонов оставил шайбу за воротами Джастину Шульцу.

Защитник «столичных» не разобрался в ситуации и не сумел помешать форварду «Брюинс» Крэйгу Смиту завести ее в ворота. 

«Порой у нас возникают не очень приятные ситуации за воротами. Но мы исправимся, станем лучше, будем больше общаться, чаще говорить. Мы станем лучше.

В раздевалке мне все помогали, тренеры и все остальные. Намного легче играть, когда чувствуешь поддержку партнеров», – сказал Самсонов. 

Овечкин сломал клюшку о борт и наорал на Самсонова из-за ошибки за воротами во втором овертайме, после которой «Бостон» забил

Овечкин жестко наехал на молодого русского вратаря. Кажется, мы поняли почему

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья