Боб Хартли: «У меня еще год контракта с «Авангардом», дальше уже посмотрим, как будет»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался касательно своего будущего в омском клубе КХЛ.

«Мне 60 лет, за 27 лет тренерской карьеры я понял, что не только ты решаешь свою судьбу в этом бизнесе.

Я горжусь, что являюсь тренером «Авангарда». Люди, которые меня знают, понимают, что я никогда не восседаю на чемпионском троне. Я живу хоккеем, это моя самая большая страсть.

Мы продолжаем работать с Алексеем [Волковым] на следующий сезон. У меня еще год контракта с «Авангардом», дальше уже посмотрим, как будет», – сказал Хартли.

Хартли – второй тренер, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Первый – Кинэн