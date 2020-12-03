НХЛ хочет начать сезон 15 января. Команды сыграют по 52 матча в регулярке («Матч ТВ»)

обратилась к профсоюзу с предложением касательно старта следующего сезона.

Как сообщает обозреватель Павел Лысенков, лига предложила начать сезон 15 января 2021 года.

1 января откроются тренировочные лагеря клубов. При этом семь команд, которые не попали в плей-офф-2020, могут начать тренировки с 28 декабря 2020 года.

Каждая команда проведет по 52 матча в регулярном чемпионате, который завершится 1 мая.

Последний матч финала Кубка Стэнли состоится 7 июля.

В предложении лиги нет дополнительных изменений по зарплатам или увеличения процента эскроу.

Отмечается, что с высокой долей вероятности игроки примут этот вариант.

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