Главный судья КХЛ: «Рекомендовал бы Умарку ознакомиться с регламентом в отношении публикаций, выставляемых на всеобщее обозрение»

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов отреагировал на слова нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка после матча регулярного чемпионата КХЛ со (1:6).

– Сначала хотелось бы сказать о несколько вещах. Господину Умарку перед сезоном дают лист, в котором он расписывается, подтверждая, что ему прочли все правила, вплоть до нюансов.

Если теперь хоккеист через соцсети считает, что чего-то не понимает, или таким путем пытается с кем-то пообщаться, то ему нужно сделать следующее.

Во-первых, он должен позвонить кому-нибудь из КХЛ, чтобы ему еще раз зачитали дополнительные материалы из руководства по судейству.

Во-вторых, я бы рекомендовал ему помимо этого ознакомиться с регламентом КХЛ в отношении публикаций, выставляемых на всеобщее обозрение. Хотя это уже не моя компетенция, а дело спортивного департамента лиги.

– Как прокомментируете сам момент с отмененным голом?

– Есть руководство по судейству, где четко написано – если имеется помеха вратарю, которая в данном случае была, то это не гол. Умарк клюшкой пихал щиток Шестеркина, не давая ему подняться.

Да, нападающий находился под воздействием со стороны защитника Рыкова, толкавшего его в сторону вратаря. Это в данном случае непринципиально.

У арбитров была доступ к камере над воротами. На ней было видно, что в самом конце Умарк клюшкой проталкивает щиток. У вратаря после не этого было возможности подняться и отразить бросок, – заявил Анисимов.

Линус Умарк о незасчитанном голе в игре со СКА: «КХЛ, объясните, почему это не гол?»