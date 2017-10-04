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    Главный судья КХЛ: «Рекомендовал бы Умарку ознакомиться с регламентом в отношении публикаций, выставляемых на всеобщее обозрение»

    Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Линус Умарк Алексей Анисимов судья Игорь Шестеркин Егор Рыков

    Главный судья КХЛ Алексей Анисимов отреагировал на слова нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:6).

    – Сначала хотелось бы сказать о несколько вещах. Господину Умарку перед сезоном дают лист, в котором он расписывается, подтверждая, что ему прочли все правила, вплоть до нюансов.

    Если теперь хоккеист через соцсети считает, что чего-то не понимает, или таким путем пытается с кем-то пообщаться, то ему нужно сделать следующее.

    Во-первых, он должен позвонить кому-нибудь из КХЛ, чтобы ему еще раз зачитали дополнительные материалы из руководства по судейству.

    Во-вторых, я бы рекомендовал ему помимо этого ознакомиться с регламентом КХЛ в отношении публикаций, выставляемых на всеобщее обозрение. Хотя это уже не моя компетенция, а дело спортивного департамента лиги.

    – Как прокомментируете сам момент с отмененным голом?

    – Есть руководство по судейству, где четко написано – если имеется помеха вратарю, которая в данном случае была, то это не гол. Умарк клюшкой пихал щиток Шестеркина, не давая ему подняться.

    Да, нападающий находился под воздействием со стороны защитника Рыкова, толкавшего его в сторону вратаря. Это в данном случае непринципиально.

    У арбитров была доступ к камере над воротами. На ней было видно, что в самом конце Умарк клюшкой проталкивает щиток. У вратаря после не этого было возможности подняться и отразить бросок, – заявил Анисимов.

    Линус Умарк о незасчитанном голе в игре со СКА: «КХЛ, объясните, почему это не гол?»

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