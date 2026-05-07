Бориков попрощался с минским «Динамо»: «Для меня это не просто клуб, это родной дом, где я вырос как игрок и человек. Спасибо штабу, парням, болельщикам, Баскову»

Нападающий Егор Бориков попрощался с минским «Динамо».

Ранее стало известно, что белорусский форвард подписал контракт новичка с «Ютой» на 3 года.

«Динамо» Минск, спасибо за все! Сегодня я готов перевернуть очень важную страницу своей жизни. Для меня «Динамо» Минск – это не просто клуб, это родной дом, где я вырос и как игрок, и как человек. Путь от воспитанника жлобинской хоккейной школы до льда «Минск-Арены» был непростым, но я благодарен за каждую секунду этого путешествия.

Хочу сказать сердечное спасибо:

Тренерскому штабу – за шанс молодым, науку, терпение и закалку характера.

Парням по команде – за то, что в каждой «рубке» мы были семьей и всегда стояли друг за друга горой, за «шутки» в раздевалке и советы старших не только на льду, но и в жизни.

Болельщикам – за сумасшедшую поддержку, которая заставляла бежать вперед, даже когда сил не оставалось совсем. Вы душа нашей команды!

Отдельные слова благодарности руководству клуба и лично Дмитрию Юрьевичу Баскову. Спасибо, что разглядели во мне потенциал и дали шанс, о котором мечтает каждый мальчишка. Я искренне ценю вашу поддержку не только в спорте, но и в жизни. Ваши советы и вера в молодежь дали мне опору, которая помогла уверенно встать на ноги в большом хоккее.

Частичка моей души навсегда останется сине-белой. До встречи на льду!» – написал Бориков.