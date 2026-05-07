Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»
Новый главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о слухах вокруг своего назначения.
– Какая самая странная или нелепая информация попалась вам на глаза сразу после назначения?
– Я стараюсь вообще не читать и не смотреть соцсети. Но в медиа это все равно появляется. Я еще дорабатывал контракт в СКА, и ко мне подходили ребята – Коля Голдобин и другие – и говорили, что якобы из «Динамо» уходят Ожиганов, Сергеев и другие. Понятно, что это все сплетни и слухи.
Могу всех успокоить. Мы с ребятами, Игорем и Артемом, нормально пообщались, они боевые единицы нашей команды. Но видеть такие вбросы о том, что якобы Тамбиев выгоняет полкоманды и набирает игроков из «Адмирала», неприятно.
– Это совершенно не соответствует действительности?
– Да, и сразу скажу, что из «Адмирала» в «Динамо» я никого не зову и ни с кем на эту тему не общался. Понятно, что нам придется в некоторой степени строить команду с чистого листа. При этом все ключевые игроки «Динамо», начиная с Пыленкова, Ожиганова, Сергеева и Подъяпольского, остаются. У них действующие контракты.
Я с большим уважением отношусь к этим ребятам и готов с ними работать. Они лидеры «Динамо» прошлого сезона.
– У вас уже было личное общение с игроками?
– Пока я обзвонил наших, русских ребят. Со всеми поговорили, обсудили какие-то моменты. Общение уже состоялось, просто это произошло совсем недавно.
– Это были первые шаги в новом качестве?
– Да, конечно. Мы уже обсудили некоторые нюансы, детали, пообщались, – сказал Тамбиев.