Леонид Тамбиев: «Из «Адмирала» никого не зову, все ключевые игроки «Динамо» остаются. Видеть вбросы, что я выгоняю полкоманды, неприятно»

Новый главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о слухах вокруг своего назначения.

– Какая самая странная или нелепая информация попалась вам на глаза сразу после назначения?

– Я стараюсь вообще не читать и не смотреть соцсети. Но в медиа это все равно появляется. Я еще дорабатывал контракт в СКА, и ко мне подходили ребята – Коля Голдобин и другие – и говорили, что якобы из «Динамо» уходят Ожиганов, Сергеев и другие. Понятно, что это все сплетни и слухи.

Могу всех успокоить. Мы с ребятами, Игорем и Артемом, нормально пообщались, они боевые единицы нашей команды. Но видеть такие вбросы о том, что якобы Тамбиев выгоняет полкоманды и набирает игроков из «Адмирала», неприятно.

– Это совершенно не соответствует действительности?

– Да, и сразу скажу, что из «Адмирала» в «Динамо» я никого не зову и ни с кем на эту тему не общался. Понятно, что нам придется в некоторой степени строить команду с чистого листа. При этом все ключевые игроки «Динамо», начиная с Пыленкова, Ожиганова, Сергеева и Подъяпольского, остаются. У них действующие контракты.

Я с большим уважением отношусь к этим ребятам и готов с ними работать. Они лидеры «Динамо» прошлого сезона.

– У вас уже было личное общение с игроками?

– Пока я обзвонил наших, русских ребят. Со всеми поговорили, обсудили какие-то моменты. Общение уже состоялось, просто это произошло совсем недавно.

– Это были первые шаги в новом качестве?

– Да, конечно. Мы уже обсудили некоторые нюансы, детали, пообщались, – сказал Тамбиев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
РоРо поздравлял Тамбиева с назначением?
Ответ Операция Ы
РоРо поздравлял Тамбиева с назначением?
Был занят и без Тамбиева дел не в проворот.
Ответ Операция Ы
РоРо поздравлял Тамбиева с назначением?
Боюсь как обычно с кем-нибудь фотосессию проводил, или на концерте у рэпперов был)))
