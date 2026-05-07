Валерий Каменский: «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, «Авангарда» просто не хватило физически. В финале будет интереснейшая серия»

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива » над «Авангардом » (4-3) в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда из Омска уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом » стартует 11 мая.

«Интереснейшие матчи, самая интересная серия! «Локомотив» – молодцы, проявили чемпионский характер, вытащили матч и выиграли серию. «Авангарда» просто не хватило физически, «железнодорожники» были сильнее и дожали их по физике.

В финале будет интереснейшая серия, вышли две лучшие команды. «Локомотив» уже знает вкус победы, «Ак Барс» тоже знает, как побеждать. Но фаворита в финальной серии точно не будет», – сказал Каменский.

