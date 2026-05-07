Бирюков о восстановлении Силантьева: «У Димы горят глаза, он трудолюбивый и делает все правильно. Все идет по плану. Уверен, что к 1 августа он будет в форме»

Спортивный директор «Металлурга» высказался о восстановлении Силантьева.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о восстановлении нападающего Дмитрия Силантьева после травмы.

Напомним, 24 февраля во втором периоде матча против «Северстали» Дмитрий упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на каталке. Позднее он перенес операцию на ноге.

В нынешнем Fonbet Чемпионате КХЛ форвард провел 53 матча и набрал 45 (20+25) очков.

«Силантьев тренируется давно. Нагрузки у него специфические. Он вернулся в Россию, все идет по плану, даже опережает его.

Хорошо, что до начала сезона есть время, чтобы он восстановился. Уверен, что к 1 августа он будет в форме.

У Димы горят глаза, он трудолюбивый и делает все правильно. Все идет по плану», – сказал Бирюков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
