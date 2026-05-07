Тамбиев о Гусеве: «Нужно понять, есть ли у него желание остаться в «Динамо». Хочу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому»

Новый главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о будущем форварда Никиты Гусева и вратаря Максима Моторыгина.

Действующие контракты игроков истекают 31 мая.

– Понятно, что не все от вас зависит, но Никита Гусев сейчас находится без контракта. Планируется ли с ним общение?

– Да, с Никитой обязательно будет разговор. В первую очередь нам нужно понять, есть ли у него желание остаться в «Динамо ». Я хочу сразу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому.

Сейчас в «Динамо» идет смена поколений, и важно аккуратно влить свежую кровь. При этом для меня принципиально, чтобы опытные игроки были примером для молодых в плане отношения к делу, хоккейной этики.

Ветераны помогают им расти и чувствовать уверенность, а давить по каждому поводу подрастающее поколение не надо. Молодые должны смотреть на старших и учиться у них.

– Обсуждали ли вы будущее Максима Моторыгина в команде?

– Да, мы с ним уже разговаривали, обсуждали. Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал Тамбиев.