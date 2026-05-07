Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом » в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В седьмом матче клуб из Омска уступил со счетом 3:4 во втором овертайме. Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, в итоге победила со счетом 4-3.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и «Ак Барсом» стартует 11 мая.

«Это характер игроков в первую очередь. То, что показали игроки «Локомотива » – это огромная эмоциональная стабильность – вера в победу и в себя. Потому что выгрызать матчи, когда ты проигрываешь в две шайбы к старту третьего периода, в шестом матче отыгрываешься за половину минуты, – это невероятно. Такие хроники можно будет отнести к лучшим моментам в истории КХЛ.

Мы видели, насколько правильно «Локомотив» создавал необходимое давление на ворота Серебрякова , потому что он один из лучших вратарей КХЛ . Было видно, что Исаев проводит не лучшую серию в своей карьере, но команда из Ярославля здорово играла, чтобы компенсировать недочеты своего вратаря, стараясь реализовать как можно больше моментов у ворот противника», – сказал Савельев.