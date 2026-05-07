ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
В Польше прошел очередной игровой день чемпионата мира в дивизионе 1А.
В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
В рамках четвертого игрового дня Украина уступила Казахстану (4:5 Б), Япония проиграла Польше (2:4), Франция победила Литву (2:1 Б)
Команды, занявшие 2 первых места (одно уже гарантировал Казахстан), в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет сборная Эстонии.
ЧМ-2026
Положение команд: Казахстан – 11 очков (4 матча), Польша – 7 (4), Украина – 7 (4), Франция – 7 (4), Япония – 2 (4), Литва – 2 (4).
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10983 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
448 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Казахстану нужно победить сегодня (можно и не в основное и тогда гарантируют место в элите. В случае поражения, будет нервяк с Францией в последнем туре.
2. Украине нужно побеждать (можно не в основное время) сегодня и завтра Японию чтобы заскочить в элиту. Вторая задача реализуемая, первая сложнее.
3. Франции нужно побеждать Литву в основное время и побеждать Казахстан завтра для выхода в элиту.
4. Литве нужно не проиграть в основное время Франции, не проиграть в основное время Польше завтра и надееться, что Япония проиграет оба своих матча в основное время. В идеале Литве нужно побеждать Польшу завтра и остаться в Д1А.
5. Польша. Задача простая по целеполаганию и сложная в реализации. Простая потому что нужно обыграть Литву и Японию в основное время. Сложная - ведь надо надеяться что Казахстан обыграет и Францию и Украину в основное время. Тогда Польша в элите.
6. Японии нужно побеждать Польшу и надеться, что Литве не победит в двух оставшихся матчах.
в ситуации когда надо просто обыграть аутсайдеров, окажется, что это не так и просто.
Тут пишут непонятные люди про мои прогнозы, я решил написать свое мнение, это запрещено законом? Нет. Если казахи выиграла 3 игры, что мне сказать, что займут 3 место? Я же понимаю, что скорее всего 1 место будет. То как Франция играет, это просто ужас, обрезов куча, вообще в ситуациях, где не должно быть.