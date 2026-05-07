ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву

В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.



В рамках четвертого игрового дня Украина уступила Казахстану (4:5 Б), Япония проиграла Польше (2:4), Франция победила Литву (2:1 Б)

Команды, занявшие 2 первых места (одно уже гарантировал Казахстан), в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет сборная Эстонии.

Положение команд: Казахстан – 11 очков (4 матча), Польша – 7 (4), Украина – 7 (4), Франция – 7 (4), Япония – 2 (4), Литва – 2 (4).