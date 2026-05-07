  • ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина уступила Казахстану, Япония проиграла Польше, Франция победила Литву

В Польше прошел очередной игровой день чемпионата мира в дивизионе 1А.

В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

В рамках четвертого игрового дня Украина уступила Казахстану (4:5 Б), Япония проиграла Польше (2:4), Франция победила Литву (2:1 Б)

Команды, занявшие 2 первых места (одно уже гарантировал Казахстан), в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B. Ей на смену придет сборная Эстонии. 

ЧМ-2026

Дивизион 1А

Положение команд: Казахстан – 11 очков (4 матча), Польша – 7 (4), Украина – 7 (4), Франция – 7 (4), Япония – 2 (4), Литва – 2 (4).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Что мы любим? Правильно. Турнирные расклады:
1. Казахстану нужно победить сегодня (можно и не в основное и тогда гарантируют место в элите. В случае поражения, будет нервяк с Францией в последнем туре.
2. Украине нужно побеждать (можно не в основное время) сегодня и завтра Японию чтобы заскочить в элиту. Вторая задача реализуемая, первая сложнее.
3. Франции нужно побеждать Литву в основное время и побеждать Казахстан завтра для выхода в элиту.
4. Литве нужно не проиграть в основное время Франции, не проиграть в основное время Польше завтра и надееться, что Япония проиграет оба своих матча в основное время. В идеале Литве нужно побеждать Польшу завтра и остаться в Д1А.
5. Польша. Задача простая по целеполаганию и сложная в реализации. Простая потому что нужно обыграть Литву и Японию в основное время. Сложная - ведь надо надеяться что Казахстан обыграет и Францию и Украину в основное время. Тогда Польша в элите.
6. Японии нужно побеждать Польшу и надеться, что Литве не победит в двух оставшихся матчах.
Ответ Ussmak
Спасибо за беспристрастный расклад .
Ответ Ussmak
рискну предположить, что поляки облажаются также как и Украина в прошлом году
в ситуации когда надо просто обыграть аутсайдеров, окажется, что это не так и просто.
У казахов выросла хорошая поросль, Логвин Симонов Ляпунов и Гатиятов сыграли здорово в выставочных матчах с пердивом, могут и должны ещё прибавить в следующем сезоне и блеснуть уже в вышке, куда добавятся ещё и Орехов с Михайлисом, хорошая банда должна получится у казахов в следующем году.
Ответ Advokaat
Только у казахов игроки в основном мелкие все. Или худенькие. Тяжело им будет в высшем дивизионе.
Казахи в Элите
Уважаемый модератор, могу узнать Вас в лицо?) У меня есть огромные вопросы по модерации. Почему самый квалифицированный специалист тут имеет сообщения другого (невидимого) шрифта. Мне в свое время предлагали возглавить отдел хоккея на Спортс и поверьте мне на слово. То что вы здесь натворили дав оскорблять человека профи это форменный беспредел. Я так понимаю Вы не любите хоккей и эту работу выполняете принудительно. Давайте тогда отдадим эти ветки на модерацию Spain Hockey. Видно, что человек этим делом увлекается и разбирается на уровне скаута НХЛ. Если ваше руководство еще посчитает правильным платить за эту работу ЗП, то было еще лучше и справедливее. Давайте каждый будет заниматься любимым делом, а то так мы просто похороним старый и добрый Спортс ру, который как раз на таких любителях хоккея и держался.
Ответ Alexander_1387
Спасибо за слова поддержки!
Ответ Alexander_1387
🤣🤣🤣🤣🤣
Если бы скауты НХЛ разбирались в хоккее на уровне испанца, то эта лига была бы на уровне какого-то колхоза, а не тем что являетесь сейчас
Ответ Белый офицер
Ну вообще человек все правильно написал и про молодежь Литвы и про конкретных игроков. В чем к нему претензии?)
Ответ Alexander_1387
Молодежь Литвы я смотрел на ЧМ в Д1Б и играют неплохо. Есть кстати Сулинскас еще. Там и в Швеции играют неплохие исполнители. А еще в Швейцарии есть. Молодняк у Литвы нормальный
Казахстан вышел в элиту без 2 своих лидеров. Громко поздравлять не буду,а то боюсь как бы над Мадридом снегопад не начался,там сейчас и так небезоблачное небо.))))
Я больше не буду, расписывать сборные, делать прогнозы. Когда я это делаю, то я трачу на то, чтобы какой то казах, который не научился культуре общения, предъявы кидал. Мне это не надо. Мне это не нужно. Вы находится не на казахском сайте, где вас должны поддерживать и рассказывать, чтобы вы победите и сильнее. Вот и все, составов сборных больше не увидите. Мне это не нужно, грязь в мою сторону я запомнил.
Ответ spain-hokkey
Рейтинг на сайте -2,5 тысячи. За 14 лет. Это надо постараться
Ответ Marky777
Просто в черный список тебя.
Литва смотрится хорошо. Я честно не ожидал, что будут играть очень достойно, все зависит хватит ли их на 3 периода. Вообще и казахов могли обыгрывать, но сил не хватило.
Тут пишут непонятные люди про мои прогнозы, я решил написать свое мнение, это запрещено законом? Нет. Если казахи выиграла 3 игры, что мне сказать, что займут 3 место? Я же понимаю, что скорее всего 1 место будет. То как Франция играет, это просто ужас, обрезов куча, вообще в ситуациях, где не должно быть.
Скаут с Отсрова Пасхи в трауре
Молодцы казахи, уверенно вышли, на классе. Справились без Орехова и Михайлиса, запаса прочности хватило. Но, конечно, на следующий год в элите нужно усиливать тренерский штаб и готовиться лучше, чтобы не вылететь снова.
