«Торпедо» продлило контракты с Мухановым и Свищевым на 2 года

Форварды Тимур Муханов и Кирилл Свищев продолжат выступать за «Торпедо».

Нападающие подписали с клубом новые двусторонние контракты на два года.

В минувшем сезоне 20-летний Свищев провел за «Торпедо» 30 матчей с учетом плей-офф, набрав 5 (3+2) очков. Также на его счету 24 игры за «Торпедо-Горький» в ВХЛ, где он набрал 14 (5+9) баллов, и 12 матчей за «Чайку» в МХЛ, где он записал на свой счет 7 (2+5) очков.

Муханов присоединился к команде в конце января. В составе «Торпедо» он провел 16 игр с учетом плей-офф, отметившись 2 шайбами. Также Тимур сыграл 1 матч за «Торпедо-Горький» и провел 11 игр за «Чайку», набрав 11 (4+7) очков.

«Тимур и Кирилл по возрасту провели свой последний сезон в МХЛ, имеют большой потенциал для дальнейшего спортивного роста и развития, который они должны реализовать в «Торпедо». Впереди большая работа», – сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Смотрел Чайку ,Муха и Свищ одни из лучших будут правильно работать и в КХЛ из них толк выйдет.
В Чайке Муха смотрелся, в торпедо-ноль. Свищ и там и в торпедо никакой. Торпедо- горький это их максимум.
Муханов первый сезон в системе. Свищеву пора в основу попадать чаще. Надеюсь, оба наше будущее.
