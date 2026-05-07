  Агент Кузнецова: «Есть хорошее предложение из Швейцарии. Евгению надо решить, хочет ли он вернуться в НХЛ или готов играть в Европе»
Агент Кузнецова: «Есть хорошее предложение из Швейцарии. Евгению надо решить, хочет ли он вернуться в НХЛ или готов играть в Европе»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, высказался о будущем хоккеиста.

Ранее Бабаев сообщил, что 33-летний игрок покинет уфимский клуб. Напомним, Кузнецов является воспитанником «Трактора». 

– Есть ли какое-то общение с «Трактором»?

– Я общался с генменеджером «Трактора» Алексеем Волковым, и, как понял, в команде все российские игроки уже набраны и они ищут иностранцев. Не думаю, что у них есть место для Жени.

– Ведутся ли уже переговоры с другими клубами КХЛ?

– Пока нет, но в ближайшее время мы с ним переговорим и примем решение, в какую сторону будем двигаться. У меня есть хорошее предложение из Швейцарии. Евгению надо будет решить, хочет ли он вернуться в НХЛ или он готов играть в Европе.

Он говорил, что хочет остаться в КХЛ, поэтому конкретных переговоров пока не вел. Жду заинтересованности клубов здесь. Он не тот игрок, которого надо кому-то навязывать. Таких хоккеистов очень мало, и он усилил бы любую команду, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Шанхайские Драконы. Разве есть хоть какая-то интрига?
Ответ Саша Иванов_1117064575
Шанхайские Драконы. Разве есть хоть какая-то интрига?
Ты про команду из НХЛ?)
Ответ Саша Иванов_1117064575
Шанхайские Драконы. Разве есть хоть какая-то интрига?
Есть. Никто не знает, сколько их этих драконов)?
В Швейцарии, пожалуй, бухать накладно выйдет…
Ответ smoker
В Швейцарии, пожалуй, бухать накладно выйдет…
И брандмейстеры такой счёт выставят за фейерверки, ууу..
Ответ smoker
В Швейцарии, пожалуй, бухать накладно выйдет…
На Кладно это ему в Чехию надо )
Какое НХЛ, Шуми, ты в адеквате? В КХЛ он никому не интересен. Его время прошло. К сожалению.
Ответ +79065281555
Какое НХЛ, Шуми, ты в адеквате? В КХЛ он никому не интересен. Его время прошло. К сожалению.
Дозвонится не могу, говорит недоступен
Как противится вернуться в НХЛ, прям упирается))
Какая Швейцария? Там в НХЛ идёт горячая битва за опухшего гения, зачем ему в Европу?
Впрочем - дело кончится Фонбетом
Кузнецову давно пора в Колумбию.
Там он точно будет играть по дорожкам )))
Как они заколебали, клоуна два
В Швейцарию зовут дворецким к Быкову)?
Ответ agentkuper
В Швейцарию зовут дворецким к Быкову)?
Там у Андрея хомутова дворник на пенсию ушёл...
Ответ ОЛЕГ Маринин
Там у Андрея хомутова дворник на пенсию ушёл...
так там дворник или садовник 20 франков в час получает.
фартожопому надо в монголию. он поднимет с колен траффик интернета, а потом станет ее президентом
Шуми Главное в каждом интервью упоминать НХЛ.
