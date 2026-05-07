Агент Кузнецова: «Есть хорошее предложение из Швейцарии. Евгению надо решить, хочет ли он вернуться в НХЛ или готов играть в Европе»

Агент Кузнецова: у меня есть хорошее предложение из Швейцарии.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова , высказался о будущем хоккеиста.

Ранее Бабаев сообщил, что 33-летний игрок покинет уфимский клуб. Напомним, Кузнецов является воспитанником «Трактора ».

– Есть ли какое-то общение с «Трактором»?

– Я общался с генменеджером «Трактора» Алексеем Волковым , и, как понял, в команде все российские игроки уже набраны и они ищут иностранцев. Не думаю, что у них есть место для Жени.

– Ведутся ли уже переговоры с другими клубами КХЛ?

– Пока нет, но в ближайшее время мы с ним переговорим и примем решение, в какую сторону будем двигаться. У меня есть хорошее предложение из Швейцарии. Евгению надо будет решить, хочет ли он вернуться в НХЛ или он готов играть в Европе.

Он говорил, что хочет остаться в КХЛ, поэтому конкретных переговоров пока не вел. Жду заинтересованности клубов здесь. Он не тот игрок, которого надо кому-то навязывать. Таких хоккеистов очень мало, и он усилил бы любую команду, – сказал Бабаев.