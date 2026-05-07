Вячеслав Фетисов: «Серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдет в историю КХЛ. Ярославцы проявили характер»

Фетисов: серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдет в историю КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от полуфинальной серии «Авангарда » и «Локомотива » (3-4) в Кубке Гагарина.

Два последних матча серии завершились победой «Локомотива» в овертайме. Команда Боба Хартли дважды отыгралась, уступая по ходу игры в две шайбы.

В финале ярославцы встретятся с «Ак Барсом ».

«Однозначно серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдет в историю КХЛ . Ярославская команда проявила характер. Понятно, что сил потрачено много, но тот адреналин и драйв, который присутствует, поспособствует интересу к финалу.

Я смотрю на хоккей как тренер, интересна сама драматургия. Были скептические разговоры по отношению к обоим финалистам, но оба достойны победы. Вера в себя и поддержка болельщиков – это тот самый сплав, который позволяет получить интересный сюжет к финалу», – сказал Фетисов.