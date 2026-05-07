Агент Кузнецова о «Салавате»: «Они планируют собрать 2 мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Чисто хоккейная ситуация. Благодарят его, что помог попасть в плей-офф»

Агент Кузнецова, высказался о том, что «Салават» решил не продлевать контракт.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, высказался о том, что «Салават Юлаев» не будет предлагать форварду новый контракт.

– Почему в «Салавате Юлаеве» решили не продлевать контракт с Евгением Кузнецовым?

– Как я понял, они планируют собрать два мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Это чисто хоккейная ситуация.

В клубе благодарят его, что он помог команде попасть в плей-офф и пройти первый раунд. Они считают, что Кузнецов внес большой вклад.

Не думаю, что их не устроила сумма контракта, которую я назвал. Это были адекватные деньги – основная и бонусная часть, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Салават спокойно выходил в плей-офф и без Кузнецова. Он конечно внёс свой вклад в успехи, но в решающей момент опять слился из-за травмы, хотя где он мог получить это сотрясение, ни кто не понял. Ну и я думаю, что Бабаев по привычке запросил полцарства за продление контракта. Это может быть и прокатило в другой команде, но тренерский штаб Салавата уже поработал с Кузнецовым и знает, что от его ждать. И их эта перспектива не устроила.
А для третьего звена Кузнецов слишком мощный или слишком дорогой)?
Ну какое третье звено Кузнецову? Он фантазиста. Меняться смысла нет, да и невозможно уже в этом случае. Лучше/честнее уже закончить, наверное
Вот как он так сдал быстро . 33 года всего , Бунша в 39 разрывает
Бабаев даже на понт брать не умеет)
Каждый год слышу, что к его игрокам интерес то из Швейцарии, то из НХЛ. Шумаковым вон до сих интересуются в европе, наверное уже в Румынии.
Смешно уже, честно слово
Адекватная сумма по-Бабаевски это сколько, 65-70?
Тактично сливают Кузю 😉
А если что его нельзя было бы заложить как автомобиль или медиакуб?)
Это была бы слишком явная закладка).
Если перевести, если Евгений не улучшит физические кондиции и борьбу, в составе команды, которая хочет добиться высоких целей, его не будет. Конечно речь про состав после дедлайна, а не начало сезона.
Хватит уже оправдываться! Найди нормальную команду человеку!
Понятно))) не договорились- идёт торг
