Агент Кузнецова о «Салавате»: «Они планируют собрать 2 мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Чисто хоккейная ситуация. Благодарят его, что помог попасть в плей-офф»
Агент Кузнецова, высказался о том, что «Салават» решил не продлевать контракт.
– Почему в «Салавате Юлаеве» решили не продлевать контракт с Евгением Кузнецовым?
– Как я понял, они планируют собрать два мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Это чисто хоккейная ситуация.
В клубе благодарят его, что он помог команде попасть в плей-офф и пройти первый раунд. Они считают, что Кузнецов внес большой вклад.
Не думаю, что их не устроила сумма контракта, которую я назвал. Это были адекватные деньги – основная и бонусная часть, – сказал Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Каждый год слышу, что к его игрокам интерес то из Швейцарии, то из НХЛ. Шумаковым вон до сих интересуются в европе, наверное уже в Румынии.
Смешно уже, честно слово