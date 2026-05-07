Агент Кузнецова о «Салавате»: «Они планируют собрать 2 мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Чисто хоккейная ситуация. Благодарят его, что помог попасть в плей-офф»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова , высказался о том, что «Салават Юлаев » не будет предлагать форварду новый контракт.

– Почему в «Салавате Юлаеве» решили не продлевать контракт с Евгением Кузнецовым?

– Как я понял, они планируют собрать два мощных звена и боятся, что Евгению не найдется там места. Это чисто хоккейная ситуация.

В клубе благодарят его, что он помог команде попасть в плей-офф и пройти первый раунд. Они считают, что Кузнецов внес большой вклад.

Не думаю, что их не устроила сумма контракта, которую я назвал. Это были адекватные деньги – основная и бонусная часть, – сказал Бабаев.