Сергей Немчинов: «Локомотив» – флагман российского хоккея и КХЛ. Команда третий год подряд в финале Кубка Гагарина, молодежка дважды выходила в финал Кубка Харламова»
Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов высказался о результатах «Локомотива».
Вчера команда Боба Хартли обыграла «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:3 ОТ).
«Можно говорить, что «Локомотив» – флагман российского хоккея и КХЛ. Потому что результаты говорят сами за себя. Команда третий год подряд выходит в финал Кубка Гагарина. Молодежная команда за этот период дважды выходила в финал Кубка Харламова. Другие юношеские команды Ярославля показывают высокий уровень игры и побеждают в престижных турнирах, например, как в недавнем Кубке «Газпрома».
Руководство клуба выстроило хорошую систему, которая работает. Нынешний выход «Локомотива» в финал Кубка Гагарина показывает характер команды. В первую очередь лидеры его показывают и ведут за собой команду. Такие, как Радулов, Шалунов. Березкин проявил себя в седьмом матче против «Авангарда», вратарская позиция сильная у Ярославля.
Будет интересный финал с «Ак Барсом». Нам болельщикам хочется семь матчей в серии. У обоих клубов есть характер, все ребята хорошо физически готовы. Несмотря на то, что «Локомотив» сыграл сложную серию с Омском, у них достаточно времени, чтобы отойти от полуфинала. Думаю, будет равная игра», – сказал Немчинов.
Это вам не наёмников покупать за дикое бабло в погоне за сиюминутным результатом.