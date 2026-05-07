Сергей Немчинов: «Локомотив» – флагман российского хоккея и КХЛ. Команда третий год подряд в финале Кубка Гагарина, молодежка дважды выходила в финал Кубка Харламова»

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов высказался о результатах «Локомотива». 

Вчера команда Боба Хартли обыграла «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:3 ОТ). 

«Можно говорить, что «Локомотив» – флагман российского хоккея и КХЛ. Потому что результаты говорят сами за себя. Команда третий год подряд выходит в финал Кубка Гагарина. Молодежная команда за этот период дважды выходила в финал Кубка Харламова. Другие юношеские команды Ярославля показывают высокий уровень игры и побеждают в престижных турнирах, например, как в недавнем Кубке «Газпрома».

Руководство клуба выстроило хорошую систему, которая работает. Нынешний выход «Локомотива» в финал Кубка Гагарина показывает характер команды. В первую очередь лидеры его показывают и ведут за собой команду. Такие, как Радулов, Шалунов. Березкин проявил себя в седьмом матче против «Авангарда», вратарская позиция сильная у Ярославля.

Будет интересный финал с «Ак Барсом». Нам болельщикам хочется семь матчей в серии. У обоих клубов есть характер, все ребята хорошо физически готовы. Несмотря на то, что «Локомотив» сыграл сложную серию с Омском, у них достаточно времени, чтобы отойти от полуфинала. Думаю, будет равная игра», – сказал Немчинов.

На таких городах как Ярославль, с его системным подходом к воспитанию игроков, весь российский хоккей и держится.
Это вам не наёмников покупать за дикое бабло в погоне за сиюминутным результатом.
Локомотив - мощь!!!
Так может быть всëтаки тут система работает как надо. А не РоРо
