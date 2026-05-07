Владимир Крикунов: «Локомотив» совершил почти невозможное. Команда физически готова, а «Авангард» начинал вроде хорошо, потом раз – и сдавали»

Крикунов: «Локомотив» совершил почти невозможное.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился впечатлениями от развязки полуфинальной серии «Локомотива » и «Авангарда » в Кубке Гагарина (4-3).

Ярославцы отыгрались со счета 1-3 в серии. Два последних матча завершились победой в овертайме. Команда Боба Хартли дважды отыгралась, уступая по ходу игры в две шайбы.

– Это единственная серия, где было семь матчей. Очень интересные игры с непредсказуемым результатом. Дважды проигрывая две шайбы, «Локомотив» сумел выиграть эти игры, хотя понадобилось по два овертайма. Они совершили почти невозможное.

– Чего «Авангарду» не хватило?

– Они как‑то просели физически. Начинали вроде хорошо, все двигались, а потом как‑то раз – и сдавали. «Локомотив» физически готов хорошо, им все время хватало сил. Они сыграли целую игру, два овертайма, забили и в конце вырвали игры. Это говорит о том, что они прилично морально заряжены и хорошо готовы физически. Морально – понятно почему, они все‑таки действующие чемпионы, – сказал Крикунов.