Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Линус Умарк: «СКА очень мастеровитые и судьи им немного помогают, поэтому выиграть у них тяжело»

    Теги Салават Юлаев СКА судьи Константин Оленин КХЛ Линус Умарк Сергей Беляев

    Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Что случилось в первом периоде, когда Ковальчук налетел на вас? Что вы им с Плотниковым сказали, что они так разозлились?

    – Ничего не говорил. Они играли лучше нас в первом периоде. Мы должны быть более голодными, потому что играем с лучшей командой лиги.

    Они очень мастеровитые и судьи им немного помогают, поэтому выиграть у них тяжело.

    – Когда у вас было пятиминутное большинство, показалось, что не хватило хладнокровия.

    – Хладнокровия? Мы проигрывали 1:5, оставалось десять минут. Как еще играть?

    – Хоккеисты СКА сказали, что настраивались агрессивно играть именно против вас. Как вы на это реагировали?

    – Они пытались вывести меня из себя, а я старался играть в свою игру, но это было тяжело.

    Это очень мастеровитая команда. В первом периоде мы практически не владели шайбой, а они – лучшая команда в лиге, и сегодня это показали, – сказал Умарк.

    Матч «Салават Юлаев» – СКА судили Сергей Беляев и Константин Оленин.

    Линус Умарк о незасчитанном голе в игре со СКА: «КХЛ, объясните, почему это не гол?»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться