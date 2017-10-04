Линус Умарк: «СКА очень мастеровитые и судьи им немного помогают, поэтому выиграть у них тяжело»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата .

– Что случилось в первом периоде, когда Ковальчук налетел на вас? Что вы им с Плотниковым сказали, что они так разозлились?

– Ничего не говорил. Они играли лучше нас в первом периоде. Мы должны быть более голодными, потому что играем с лучшей командой лиги.

Они очень мастеровитые и судьи им немного помогают, поэтому выиграть у них тяжело.

– Когда у вас было пятиминутное большинство, показалось, что не хватило хладнокровия.

– Хладнокровия? Мы проигрывали 1:5, оставалось десять минут. Как еще играть?

– Хоккеисты СКА сказали, что настраивались агрессивно играть именно против вас. Как вы на это реагировали?

– Они пытались вывести меня из себя, а я старался играть в свою игру, но это было тяжело.

Это очень мастеровитая команда. В первом периоде мы практически не владели шайбой, а они – лучшая команда в лиге, и сегодня это показали, – сказал Умарк.

Матч «Салават Юлаев» – СКА судили Сергей Беляев и Константин Оленин.

Линус Умарк о незасчитанном голе в игре со СКА: «КХЛ, объясните, почему это не гол?»